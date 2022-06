Vereador esteve na Vila Santa Cecília e Santa Cruz; petição pública pela melhoria do serviço tem quase 1,3 mil assinaturas e segue aberta até a próxima sexta-feira, 17

O vereador Jari de Oliveira (PSB) iniciou a semana com fiscalizações do transporte público em Volta Redonda. Na segunda-feira, dia 13, feriado pelo dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, ele esteve na Vila Santa Cecília; e na terça-feira, 14, no bairro Santa Cruz. A ação dá continuidade à luta por melhorias do serviço no município e é realizada em paralelo ao abaixo-assinado on-line, lançado pelo vereador no último dia 30 de maio.

“As fiscalizações periódicas do transporte público pelos bairros de Volta Redonda vão continuar. E a petição pública, que pode ser acessada pelo link https://bit.ly/onibusvr, será encerrada na próxima sexta-feira, dia 17. O objetivo é, com o apoio da população, conseguir a licitação total das linhas municipais para obter um sistema de transporte moderno e eficiente”, disse Jari.

Em quinze dias, o documento conta com quase 1,3 mil assinaturas. Após o encerramento do prazo, o próximo passo do vereador será a entrega da petição pública à prefeitura, órgão responsável pelo transporte público municipal, e aos órgãos de justiça para que medidas sejam tomadas em prol de melhorias para o serviço.

“Chega de pagar passagem cara, andar em ônibus lotado, não ter certeza dos horários e também se o carro não vai parar no meio da viagem por falta de manutenção”, falou Jari, repetindo as reclamações que recebe diariamente da população.

A melhoria no transporte público é uma das prioridades do mandato do vereador. No mês passado, ele conquistou uma vitória na Câmara Municipal com a aprovação do projeto que obriga à prefeitura a dar transparência na composição do preço da passagem. Além de divulgar de forma clara os dados que determinam o valor da tarifa, a prefeitura deve realizar audiência pública e pesquisa de satisfação com a população antes de definir qualquer reajuste.

“Agora, com o abaixo-assinado, conto com a ajuda dos moradores para que o Poder Público Municipal faça a licitação total das linhas e possa cobrar das empresas vencedoras o cumprimento do serviço de acordo com o determinado em edital”, explicou o vereador.