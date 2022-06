Dois homens, de 40 e 27 anos, motorista e o ajudante, foram assaltados nesta quarta-feira, por dois homens que chegaram e anunciaram o assalto, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os dois estavam carregando o veículo com produtos de perfumaria e remédios quando foram surpreendidos pelos bandidos. Eles foram trancados dentro do baú do veículo.

Os bandidos assumiram a direção do veículo que foi abandonado às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.