Operação da Polícia Militar prende vários suspeitos na região

Uma operação contra o crime organizado em cidades da região está sendo realizado nesta quinta-feira, pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), chefiado pelo coronel Marcelo Malheiros. Participam da operação policiais dos batalhões sediados em Volta Redonda (28º BPM), Angra dos Reis (33º BPM), Resende (37º BPM) e Barra do Piraí (10º BPM). Em Volta Redonda, além da Vila Brasília, os policiais se concentraram no Vale Verde e Açude.

Cerca de 200 policiais estão mobilizados para prender criminosos e apreender armas e drogas. A operação mobiliza 50 viaturas e um veículo blindado. Foram confirmados quatro presos no Condado, em Paraty; um em Angra dos Reis (o local não foi divulgado), flagrado com drogas; três na Vila Brasília, em Volta Redonda; um na Cidade Alegria, em Resende; e três no Morro do Gama, em Barra do Piraí, onde houve apreensão de uma pistola.

Volta Redonda – Os agentes estão concentrados nos bairros Vila Brasília, Vale Verde e Açude. Na Vila Brasília houve confronto após suspeitos atirarem em direção aos agentes. Um suspeito morreu na Vila Brasília. Também houve apreensões de drogas e armas, mas o total ainda não havia sido contabilizado até o fechamento deste texto.