Policiais militares apreendem drogas em Valença

Agentes do 10º BPM estavam em patrulhamento nesta quinta-feira, por volta das 16 horas, quando foram informados sobre suspeitos que estariam traficando nas proximidades de um bambuzal, na Estrada do Contorno, no Conjunto Habitacional Santa Rosa 2, no bairro Combota, em Valença.

Os agentes foram até o local e encontraram enterrados 80 tiras de maconha e 35 tabletes da mesma droga. Os entorpecentes foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde foi feito a ocorrência policial.