Mulher procurada pela Justiça é presa no bairro Santa Cruz

Uma mulher, de 39 anos, procurada pela Justiça por homicídio, foi presa na tarde desta quinta-feira, dia 30, no Conjunto Residencial Ingá I, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

De acordo com a PM, contra ela havia um mandado expedido pelo crime. A Polícia Militar informou que os agentes foram até o apartamento da suspeita, mas ela não foi encontrada. No imóvel, estavam dois filhos da mulher, de 14 e 3 anos, sozinhos.

Com uma foto dela em mãos, os agentes conseguiram localizar a procurada, no pátio do condomínio. Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia, onde o mandado foi cumprido. Os filhos foram entregues aos cuidados do padrasto.