A Polícia Militar apreendeu neste domingo (3), em uma residência no bairro Três Poços, em Volta Redonda, 3.066 pinos de cocaína. A droga estava em um imóvel na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes.

Além da droga, os agentes encontraram na casa quatro pedras de crack. De acordo com a PM, o entorpecente pertenceria a um jovem, de 19 anos, que seria gerente do tráfico do bairro. Ele não foi encontrado.

O material foi levado para a delegacia. (Foto: PM/Divulgação)