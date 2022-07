Tetê, secretária de Educação de VR, morre aos 61 anos

Tetê, secretária de Educação, morre aos 61 anos, em Volta Redonda

A secretária de Educação de Volta Redonda, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, de 61 anos, mais conhecida como Tetê, morreu na manhã deste domingo, dia 10, no Hospital da Unimed, onde estava internada. O irmão dela e ex-deputado Estadual Nelson Gonçalves confirmou a informação.

“É com pesar que informamos o falecimento da nossa querida Tetê. A família agradece o apoio e as orações dos amigos e o empenho e tratamento de excelência de toda equipe de profissionais do Hospital Unimed. Nos últimos dias Tetê deu um exemplo de luta pela vida. Fica a lembrança de uma pessoa querida , mãe e esposa dedicada, amada pela família e por todos, bem como uma profissional competente, honesta e comprometida com a Educação”, afirmou o deputado, em nome da família.

Tetê foi internada há algumas semanas com meningoencefalite. O estado dela se agravou substancialmente nos dois últimos dias.

O velório será realizado na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, que já foi oferecida à família pelo presidente da Casa, Sidney Dinho.

Prefeitura lamenta morte – A prefeitura de Volta Redonda lamentou o falecimento da secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, dizendo que ela deixa um legado imensurável à Educação. “Com longos anos de dedicação à nossa cidade, Tetê deixa um legado imensurável à Educação e teve a marca de sempre lutar a favor dos educadores. Aos familiares e amigos, nossos mais profundos sentimentos de pesar. Que a dedicação e o amor por Volta Redonda demonstrados por Tetê ao longo de sua jornada nos sirvam de exemplo”, concluiu a nota.