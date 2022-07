Um homem, identificado como Sebastião Arcanjo da Rocha Filho, de 30 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo, dia 24, na Rua D, no bairro Santa Rita de Cássia.em Barra Mansa.

Sebastião já estava morto quando a Polícia Militar chegou ao local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. No momento desta publicação, a perícia da Polícia Civil estava no local apurando detalhes do crime.