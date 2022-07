Quebra-molas foi feito por traficantes no Morro da Conquista

Policiais militares removeram no sábado um quebra-molas construído por traficantes em uma rua do Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O objetivo da colocação do quebra-molas é para dificultar a ação dos policiais militares durante ação no bairro. Os policiais com o uso de enxada removeram o quebra-mola irregular. Foto: Polícia Militar