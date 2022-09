Rio Claro: papagaio-verdadeiro é resgatado de cativeiro

Um papagaio verdadeiro foi resgatado de cativeiro nesta segunda-feira (5), em Rio Claro, por policiais militares ambientais. Eles foram averiguar denúncia recebida pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia. A ave foi apreendida e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, onde será devolvida ao habitat natural após tratamento.

A ação foi realizada por agentes da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm), no bairro Estação, onde durante fiscalização no imóvel, encontrou quatro gaiolas contendo pássaros da fauna silvestre brasileira. Todos os animais estão com anilhas de identificação e documentação legal, porém, os PMs observaram que o papagaio em seu interior não estava anilhado.

De acordo com os policiais, o responsável apresentou uma nota fiscal de venda do ano de 2012 emitida por um criadouro cadastrado no Ibama, mas afirmou que o animal já foi adquirido sem a anilha de identificação. Diante dos fatos, os agentes recolheram o viveiro e o papagaio e seguiram para a delegacia de Rio Claro, onde a ocorrência foi registrada. Matéria: Felipe Cury – (Foto: Polícia Militar)