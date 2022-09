Dois jovens, sendo um de 21 anos, foram assassinados na tarde desta sexta-feira, dia 30, na Avenida Brasília, nas proximidades do Bar do Mineiro, no bairro Vila Julieta, em Resende.

Policiais militares do 37º BPM foram até o local e foram informados por populares que duas duplas de moto chegaram e atiraram contra as vítimas e fugiram em seguida.