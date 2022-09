A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava retornando de um deslocamento por volta das 4h50min, desta sexta-feira, dia 30, quando deparou com um veículo Peugeot/2008, imobilizado no km 284, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais pararam para o atendimento quando verificaram no interior do veículo vários tabletes de maconha, com peso total estimado de 30 kg da droga. Diante do exposto, foi dada voz de prisão aos suspeitos por tráfico de drogas, os tabletes de entorpecente foram apreendidos e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.