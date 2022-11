O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da madrugada deste domingo para apagar um princípio de incêndio no prédio onde estão às instalações do Clube dos Funcionários, na Rua 14, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Segundo os bombeiros, o fogo começou na cozinha, localizada no terceiro andar do imóvel. Jatos d’água e extintores foram utilizados no combate ao incêndio. Não há informações sobre feridos.

Não há informação o que causou o princípio de incêndio. Os trabalhos dos bombeiros foram dificultados, pois neste domingo, a Rua 14 é a mesma onde é realizada a feira-livre de Volta Redonda.