Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 12h30min, cerca de 1 mil cuecas “Piratas”, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Diante do exposto, a mercadoria foi apreendida e a ocorrência encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, onde foi feito o registro policial.

Como a mercadoria foi despachada, não havia passageiro responsável e ninguém foi preso.