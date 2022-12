Entrega dos certificados será nesta quinta-feira, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), promove a cerimônia de formatura do projeto “Mulheres Mãos à Obra”. A entrega de certificados para as 65 formandas será nesta quinta-feira, dia 22, às 19h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, ao lado do Colégio Municipal Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

A capacitação tem cerca de quatro meses de duração e inclui aulas teóricas e práticas ministradas no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira no bairro Aero Clube. As modalidades são Eletricista Predial, Pedreira de Acabamento e Revestimento, Pedreira Predial, Bombeira Hidráulica Predial e Pintura Predial.

O projeto, que está em sua terceira edição, é uma parceria entre a Secretaria de Políticas para Mulheres juntamente com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Entre 2021 e 2022 já capacitou cerca de 200 mulheres.

Oportunidades de trabalho

Antes um setor do mercado que era ocupado em sua maioria pelos homens, agora está sendo compartilhado também pelas mulheres com este projeto, idealizado pela secretária Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, depois de fazer uma pesquisa de mercado sobre o interesse das mulheres por novas profissões:

“As mulheres estão sendo empoderadas para ganhar autonomia financeira, mostrando que elas podem ocupar o espaço que quiser no mercado de trabalho. Contando com o apoio do prefeito Antônio Francisco Neto e os parceiros, os cursos abrem novas oportunidades e melhoram a vida delas. Muitas já foram contratadas e estão exercendo com talento as novas profissões”, falou Glória Amorim.

A secretária lembra ainda que algumas mulheres que participaram do projeto foram contratadas pela prefeitura e estão atuantes nas secretarias municipais de Educação e Infraestrutura. Além dessas, há ex-alunas do projeto no quadro de empresas prestadoras de serviço à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). “As novas turmas encerram os cursos conscientes de que ‘lugar da mulher é onde ela quiser’ e prontas para a concorrência profissional no mercado”, reforçou a secretária.

O treinamento, durante o curso, inclui trabalho de campo para colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula, através de pequenos projetos e manutenções em escolas da Fevre.

A diretora do Departamento de Políticas para Mulheres, Ludmila de Assis, lembra que o curso é gratuito e as alunas, maiores de 18 anos, recebem vale transporte, uniforme (blusa) e bolsa para levar o material de trabalho. As aulas são ministradas por professores cedidos pela Fevre.

“O município está sendo inovador com este projeto de inserção das mulheres neste ramo profissional, quebrando tabus e preconceitos sobre a visão de que somente homens poderiam trabalhar na construção civil. Muitas das formadas já estão contratadas, nos canteiros de obras, mostrando a competência quando lhe são dadas as oportunidades que precisam”, falou Ludmila.

Alunas debatem o fim da violência contra mulheres

Em novembro, as alunas do projeto “Mulheres Mãos à Obra” participaram de Roda de Conversa com a equipe da SMDH, onde foram abordados assuntos relativos aos “16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, sendo conscientizadas dos seus direitos protegidos pela Lei Maria da Penha, que previne todas as formas de violência contra a mulher. Elas também receberam a doação de absorventes. Foto de arquivo – Secom/PMVR