Dutra: congestionamento chega a 20 km no sentido Rio, em Barra Mansa

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) está com um congestionamento de aproximadamente 20 km no sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa. No sentido São Paulo, o congestionamento é de aproximadamente 8 km. A CCR-Rio SP (concessionária que administra a rodovia) informou que a pista está operando em mão dupla. A informação foi passada por volta das 20 horas, deste sábado. O deslizamento de terra ocorreu no km 285, nas proximidades da antiga fábrica Dupont do Brasil. Uma carreta foi atingida no local. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as equipes da concessionária estão realizando serviço de limpeza, retirada dos entulhos e pedras. De acordo com a PRF, um técnico está no local avaliando a situação para verificar se haverá ou não possibilidade de liberação do tráfego depois da limpeza, já que a pista se encontra encharcada e instável. No momento desta publicação, ainda não havia uma previsão de liberação.