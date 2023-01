O muro da residência de uma moradora caiu após ser atingido por um ônibus de uma empresa de passageiros no bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

Segundo a moradora, ônibus atingiu o muro há poucos dias e a empresa não fez o reparo. Com as chuvas intermitentes, o muro desabou. A residência faz divisa com a garagem da empresa.

Ela reclama que até agora ninguém da empresa se manifestou para consertar o muro.