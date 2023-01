Integrantes da Ordem Pública, Guarda Municipal, secretaria de Cultura, PM e grupos de Folia se reuniram para definir esquema durante o evento na Ilha São João

A segurança do 23º Encontro de Folias de Reis de Volta Redonda foi pauta de uma reunião nessa semana, na sede da Secretaria Municipal e Ordem Pública (Semop), na Ilha São João. Participaram representantes de grupos de Folia de Reis do município; da Secretaria Municipal de Cultura (SMC); do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Guarda Municipal (GMVR). O encontro será no interior da Ilha São João, no dia 14 de janeiro, com a participação de 17 grupos.

O tradicional encontro dos grupos de folclore, que agora é patrimônio cultural de Volta Redonda, atrai centenas de pessoas que compõem as torcidas organizadas. E a segurança, tanto dos integrantes como dos torcedores, é prioridade para as forças de segurança. De acordo com os organizadores, estão sendo esperadas 10 mil pessoas nos dois dias de encontro.

Para que seja finalizado o esquema se segurança do evento, foi agendada uma nova reunião com a presença de representantes dos 17 grupos participantes; das forças de segurança e das secretarias municipais envolvidas, para a próxima terça-feira (10), às 11h, no auditório da Semop.

“Queremos que as jornadas apresentadas pelos grupos de Folia de Reis sejam admiradas e que as torcidas venham sem animosidades. Vamos acompanhar através das câmeras de monitoramento todo o deslocamento dos grupos, desde a saída do bairro até a Ilha São João, para evitar qualquer problema”, garantiu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Estiveram também presentes à reunião: o secretário e o Chefe de Gabinete da SMC, Anderson de Souza e Frederico Silva, respectivamente; representante do 28º BPM, segundo tenente Trindade; comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula; e os representantes de grupos de Folia de Reis, Carlos Roberto de Souza e Anderson Moura. Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR