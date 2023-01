PRF prende homem com veículo roubado na Dutra em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram um veículo I/JAC J3 TURIN, com placa de Petrópolis (RJ) por volta de 00h30min, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, em no Posto da PRF, na Serra das Araras, no bairro Caiçara em Piraí.

No veículo estava o condutor, de 38 anos, que alegou ter comprado o veículo há 15 dias de um conhecido em Queimados (RJ). Ele contou que pagou a metade do valor na tabela Fipe. Durante inspeção veiculas minuciosa foi verificado adulteração de vários itens de identificação, contatando que se tratava de um veículo clone.

O carro abordado pelos agentes da PRF foi licenciado no município do Rio de Janeiro (RJ), onde foi roubado no dia 8 de dezembro de 2021. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor por receptação de veículo roubado.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para as medidas cabíveis e recuperação de veículo roubado.

OBS: O veículo I/JAC J3 TURIN modelo 2015 recuperado está avaliado em R$ 31.598,00 segundo tabela FIPE.