Evento voltado para toda a família teve apresentação do Bloco da Vida, aulão de Carnaval, show de samba e de bateria, além de pipoca e picolé

A turma da Melhor Idade de Volta Redonda mostrou que curtir o Carnaval é para todos. Centenas de idosos, acompanhados dos familiares, lotaram a Ilha São João na tarde desta quinta-feira, 16, durante o baile “Vem Junto com a Melhor Idade”, dentro da programação da “Pré-Folia”, promovida pela prefeitura.

A festa, organizada pelas secretarias municipais de Cultura (SMC), Esporte e Lazer (Smel) e Ação Comunitária (Smac), teve apresentação de componentes do Bloco da Vida, aulão de Carnaval e show de samba com o cantor Kaká e Bateria do Bloco Pé de Galinha. E para ajudar na disposição para curtir a folia, houve distribuição de pipoca e picolé.

O prefeito Antonio Francisco Neto cantou com os foliões e disse que é uma alegria poder proporcionar essa grande festa para a Melhor Idade de Volta Redonda. Ele ainda convidou a todos para ingressarem nos programas voltados para os idosos da Smel e da Smac.

“Depois de dois anos sem Carnaval, por conta da pandemia, é muito bom ver todos se divertindo e confraternizando. Agora, vamos organizar para este ano outra grande viagem para a terceira idade. Chamem os amigos, os vizinhos e os parentes para entrar nos nossos programas. Quem começar a participar agora, além de ganhar qualidade de vida, vai poder viajar conosco”, falou Neto.

E para prestigiar a terceira idade, as secretárias Carla Duarte, da Smac, e Rose Vilela, da Smel, vestiram os abadás e também caíram no samba. “A energia de vocês é contagiante”, disse Rose. “Aproveitem a festa, dancem e divirtam-se bastante”, aconselhou Carla.

O deputado estadual Munir Francisco, que esteve há frente da Smac e implantou o programa para Melhor Idade da secretaria, também cumprimentou os foliões. “Essa disposição é maravilhosa. Volta Redonda é referência no atendimento aos idosos e, agora, como deputado, vou levar os projetos para a terceira idade para todo Estado”, falou Munir.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, afirmou que a terceira idade fecha o Carnaval antecipado de Volta Redonda com chave de ouro.

“Esse novo formato atende todas as idades, começamos com matinê para as crianças e terminamos com essa grande festa para os idosos na ilha. Tudo com segurança e conforto para os foliões”, falou Anderson, lembrando que entre 17 de fevereiro e 5 de março, 11 blocos desfilam pelos bairros da cidade.

Bloco da Vida esteve representado no baile

Parte dos componentes do Bloco da Vida se apresentou para lembrar os carnavais do primeiro e maior bloco de Carnaval da terceira idade do Brasil. O Bloco da Vida foi fundado em 1998, no primeiro mandato de Neto como prefeito de Volta Redonda, e chegou a ter 1,5 mil componentes, todos com mais de 55 anos. E a prefeitura está se organizando para trazer o bloco de volta à avenida em 2024.

Dona Lucinete Silva, de 74 anos, estava de Carmen Miranda e era uma das mais animadas. A moradora do bairro Dom Bosco contou que, mesmo com baixa visão, desfilou desde o primeiro ano do Bloco da Vida.

“Adoro o Carnaval desde criança e espero curtir muito ainda”, disse, lembrando que participa dos programas para a Melhor Idade da Smel e da Smac.

Seu Josebias Ferreira Teixeira frequenta o programa da terceira idade da Smel no Retiro, onde mora. “Não vim de fantasia, mas vou sambar até o fim”, prometeu.

Programa Melhor Idade e Grupos de Convivência atendem quase dez mil idosos

A maioria dos foliões que lotaram a Ilha São João faz parte dos programas voltados para terceira idade da Smel e da Smac, que atendem cerca de dez mil pessoas a partir dos 60 anos.

Nos projetos, a terceira idade pode praticar diversas modalidades esportivas e participar de oficinas de inclusão produtiva e culturais. Além disso, os programas dão direito à “Viva a Melhor Idade”, que, no ano passado, beneficiou sete mil idosos com passeios para a cidade de Teresópolis. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.