Dois homens foram assassinados a tiros na noite desta quinta-feira, dia 16, nas proximidades da quadra do bairro Piteiras em Barra Mansa. As vítimas foram identificadas como Gilvan Naves Pereira Ferreira e Nickson Matheus dos Reis Silva.

A idade deles não foi informada. Eles foram levados em estado muito grave para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiram aos ferimentos. No momento desta publicação, as circunstâncias do duplo homicídio eram desconhecidas.