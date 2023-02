Diretoria se reúne com o Ministro da Previdência, Carlos Lupi

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense sob a presidência de Edimar Miguel Pereira Leite conquistou importante decisão judicial que reintegra trabalhadores demitidos e consolida mais uma decisão Judicial, contra assédio ao direito do trabalhador de liberdade de opinião, de manifestação e direito à greve.

O presidente do Sindicato Edmar Miguel também esteve reunido em São Paulo com o Ministro da Previdência, Carlos Lupi. A principal reinvindicação foi a melhora do atendimento nas perícias do INSS (Instituto Nacional de Segurança Social) e mais fiscalizações da PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) documento para conseguir uma aposentadoria especial e outras solicitações para humanizar o direito do aposentado a previdência.