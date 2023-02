Foi identificado como Leonardo Vinicius da Silva Luiz, de 24 anos, o rapaz morto a tiros no fim da manhã desta sexta-feira (17) em Volta Redonda. O crime aconteceu na Avenida Felipe dos Santos, no bairro Água Limpa.

Leonardo havia deixado a cadeia no dia 31 de janeiro deste ano e tinha seis anotações criminais por tráfico de drogas e associação. No momento desta publicação, não havia informações sobre a dinâmica do homicídio.