Polícia Militar ocupa o bairro Santa Lúcia em Barra Mansa

O comando do 28º Batalhão da Polícia Militar determinou a ocupação do bairro Santa Lúcia, onde quatro pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque a uma barbearia, onde estavam os jovens que foram executados, no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa.

O comando deixou uma informação sobre a ocupação

“Em pronta resposta ao atentado ocorrido na noite desta sexta-feira (24), no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, que ocasionou o óbito de quatro pessoas dentro de uma barbearia, informamos que imediatamente após o ocorrido, o bairro Santa Lúcia e bairros adjacentes foram ocupados com presença de guarnições policiais militares.

O Comando do 28° BPM iniciou a manhã deste sábado determinando a intensificação de ações com fulcro em localizar e prender os responsáveis pelo crime.

Por uma questão estratégica os bairros não serão previamente divulgados, mas podemos informar que as equipes operacionais foram mobilizadas para trazer tranquilidade à população local, o serviço de inteligência está coletando informações e todos os recursos disponíveis serão aplicados em prol das buscas aos autores deste crime, inclusive com operações onde será utilizado o veículo blindado da corporação.

Solicitamos ainda a colaboração da população para que qualquer informação útil sobre o fato seja imediatamente repassada ao disque denuncia do 28° BPM. 0800-0260667. Ligação anônima e gratuita.”