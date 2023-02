Criminosos assaltam joalheria no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Dois suspeitos, um deles armado com uma pistola, assaltaram na manhã de sábado, dia 25, a Joalheria Sollene, que fica localizada na Avenida Paulo de Frontin no bairro Aterrado em Volta Redonda. Segundo informações passadas pelo dono da joalheria à policiais militares, os criminosos são negros e um deles vestia uniforme da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Foram levados vários tipo de joias (prata e ouro). Após o crime, os criminosos fugiram sentido bairro Vila Americana. Os agentes receberam informações de que os bandidos foram vistos no bairro Vila Americana, em um HB-20 (branco). Os policiais já tem a placa do veículo e as buscas vão continuar. O crime foi registrado na delegacia de polícia, de Volta Redonda. Ninguém foi preso até o momento.