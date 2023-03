A forte chuva que atingiu Volta Redonda provocou alagamentos em algumas ruas da cidade. No bairro Retiro, o córrego que fica na Rua São Judas Tadeu, ao lado da Escola Municipal Pará, transbordou e as águas invadiram o pátio da escola.

As avenidas principais do bairro, a Retiro e a Antônio de Almeida, que fazem esquina com a Rua São Judas Tadeu, também alagaram, e provocaram inundações.

Em um vídeo enviado ao portal, é possível ver um Fusca estacionado quase ficando submerso. No momento desta publicação, não havia Informações sobre outros estragos provocados pela chuva na cidade.