Dois homens e uma mulher são executados em Volta Redonda

Um homem, aparentando ter entre 25 e 30 anos, e uma mulher, entre 20 e 25 anos foram assassinados na noite de quinta-feira, dia 2, por volta das 22h10min, às margens da estrada que liga Santa Rita do Zarur (Volta Redonda ao distrito de Amparo (Barra Mansa), próximo ao Sítio Vitória, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda.

O homem estava amarrado com uma fita tipo durex e com marcas de tiros. Logo depois os agentes foram informados por um soldado do Corpo de Bombeiros que em um quilômetro antes do encontro do casal executado, havia outro corpo de um homem, aparentando também entre 25 e 30 anos, amarrado com a mesma fita tipo durex, na entrada do bairro Santa Cruz. No local foram encontradas 16 capsulas de calibre 9mm.

Os corpos passaram por perícia e foram removidos pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.