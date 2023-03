Obras do Hospital da Criança de Volta Redonda seguem aceleradas

Rampa principal de acesso já está montada e receberá concretagem; rede de esgoto também está sendo construída

As obras para construção do Hospital da Criança de Volta Redonda seguem em ritmo acelerado e mesmo com tempo ainda chuvoso vão avançando para novas etapas. Nesta semana, as equipes que trabalham no local estão preparando a execução da parte de alvenaria das rampas de acesso aos pavimentos, que já tiveram a estrutura metálica finalizada. Além disso, ao mesmo tempo, outras frentes também são executadas na parte interna da futura unidade de saúde.

“Nós pegamos Volta Redonda com o Hospital São João Batista e o Hospital do Retiro prestes a fechar as portas. Hoje, apenas dois anos depois, estamos construindo um novo hospital a todo vapor. A gente sabe, tem toda consciência de que muito ainda precisa ser feito, mas graças a Deus e a muito trabalho estamos melhorando a Saúde de Volta Redonda a cada dia”, disse Neto.

O Hospital da Criança terá cinco pavimentos e as lajes foram todas concluídas, assim como a construção dos muros e parede está praticamente pronta. Com isso, já começaram, a ser colocados os primeiros azulejos e pastilhas. As janelas, por exemplo, já começaram a ganhar os ajustes finais para instalação das esquadrias de alumínio. Da mesma maneira, com boa parte da alvenaria levantada, está sendo possível adiantar as instalações elétricas. Outra etapa que teve sequência nesta semana foi a construção da rede de esgoto.

“As obras estão em um ritmo muito bom e esperamos que sejam entregues o mais rápido possível. Este é um sonho antigo da nossa população, das mães, daqueles que as criam crianças. Ficamos felizes em ver essa conquista do nosso povo”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O Hospital da Criança

O Hospital da Criança funcionará ao lado do Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro). Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada pela atual gestão municipal. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde.

A prefeitura realiza a fiscalização da obra, além de entrar com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida. “Temos sempre de agradecer e lembrar dos parceiros que estão nos ajudando neste grande trabalho de reconstrução de Volta Redonda. Tem muita coisa boa por vir, estamos atentos ao que a população exige e vamos trabalhar para cumprir”, destacou o prefeito.

Depois de pronta, a unidade de saúde funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.