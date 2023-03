Policiais militares apreendem maconha e “cheirinho da loló” em Resende

Na ação, foram apreendidas vários entorpecentes

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam na tarde dessa terça-feira, dia 28, após denúncia anônima, material entorpecente na Avenida Francisco Fortes Filho, no bairro Jardim Aliança, em Resende.

Os policiais do Posto de Policiamento Comunitário (PPC Alegria) foram até o local e conseguiram localizar dois suspeitos, sendo um deles menor de idade. Com eles foram apreendidos os seguintes materiais: 34 trouxinhas de maconha e nove frascos de cheirinho da loló (entorpecente preparado clandestinamente baseado em clorofórmio e éter). Loló é um nome dado para variantes do lança-perfume).

Os dois suspeitos e o material apreendidos, foram levados à 89ª DP (Resende), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Foto: Polícia Militar