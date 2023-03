Um acidente envolvendo um ônibus e um motociclista foi registrado no início da noite desta quinta-feira, dia 30, em frente ao Sider Shopping, na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, o motociclista teria caído do veículo e entrado embaixo do ônibus. Uma das pernas chegou a ficar presa nas rodas. Chovia forte no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima ao hospital. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.