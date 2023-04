Caminhão tomba na descida da Serra das Araras em Piraí

Um caminhão, transportando sal para gado, tombou no inicio da tarde deste sábado no km 225, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro na descida da Serra das Araras no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo chegou a tombar e quando a carga caiu voltou na posição normal. A carga foi quase totalmente saqueada. A pista ficou totalmente interditada, mas depois foi liberada meia pista. A concessionária CCR-RioSP realizou a limpeza do local. A pista de subida passou a operar em mão dupla para dar maior fluidez ao trânsito. O congestionamento chegou a 11 quilômetros. Fotos: PRF

Segundo a PRF o trânsito foi normalizado por volta dás 17h15min. No momento, fluxo normal em ambos os sentidos.