Engavetamento deixa duas pessoas feridas na Serra das Araras, em Piraí

Um engavetamento deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado, dia 1º, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O acidente ocorreu no km 266, envolveu quatro veículos, sendo dois caminhões e dois de passeio. Um dos carros ficou desgovernado e foi jogado contra o barranco. As duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas e levadas para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, o trânsito estava fluindo normalmente pelas duas faixas da rodovia, mas o congestionamento chegava a 9 km, reflexo da ocorrência.