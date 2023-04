Busca por parto humanizado é crescente na região

Hospital Santa Cecília realizou 32 partos humanizados, em 2022, acima da média regional e nacional

Para celebrar o dia do obstetra, comemorado em 12 de abril, o Hospital Santa Cecília divulgou o índice apurado de partos humanizados, realizados durante o ano passado: foram 32 partos nessa modalidade, que faz com que a unidade de saúde seja referência na região. “Pode parecer pouco, porém as taxas em hospitais privados da nossa região não chegam a 3% e esse número faz com que o Santa Cecília seja o hospital que mais realiza partos humanizados na região”, afirma.

A engenheira química Renata Rodrigues foi uma das mães que optou pelo parto humanizado, que foi realizado em abril de 2022, no Hospital Santa Cecília, pelas mãos do obstetra Alberto Uba. Aos 40 anos, ela deu a luz a Mateo no quarto do hospital, com 38 semanas de gestação, 3.810 kg, 51 cm, após 10 horas de trabalho de parto normal / humanizado, sem utilização de ocitocina (hormônio que provoca as contrações do útero) e episiotomia (corte na região genital).

– Eu pude, dessa vez parir meu filho na posição em que me sentia mais confortável e ele veio direto para o meu colo, mamou exclusivamente no peito. Os outros profissionais envolvidos (fisioterapeuta, pediatra e fotógrafa) estavam em plena harmonia em todo o processo – celebra.

Renata destacou também que a sua recuperação “foi maravilhosa” e no dia seguinte ela e o bebê já estavam em casa. “Alberto mais uma vez brilhou na condução de um parto. Pude com muita alegria presenciar a evolução da humanização do parto normal”.

A engenheira também elogiou o Hospital Santa Cecília, que segundo, ela passou por um processo de evolução nos protocolos, desde o nascimento da sua outra filha, em 2013, também no hospital por parto normal. “Após esse segundo parto foi lindo ver e viver a evolução da humanização do parto! Essa evolução contribuiu de forma extremamente positiva para a ‘hora dourada’ por exemplo.”, afirmou.

Renata está muito empolgada para vivenciar novamente esse momento, já que, aos 42 anos, está esperando mais um menino, que chegará ao mundo em setembro deste ano no Hospital Santa Cecília também pelas das mãos de Alberto Uba.

Partos humanizados desde 2015

Alberto Uba realiza partos normais desde 2011, e, desde 2015, o Hospital Santa Cecília já realiza partos humanizados, quando aconteceu o primeiro parto na presença da família e usando um ambiente não cirúrgico.

O obstetra explica que entende se por humanização o respeito às escolhas e ao tempo do parto. Ou seja, significa respeitar o dia e a hora, a posição do nascimento, o ritmo das contrações, o ambiente e as demais escolhas maternas e da natureza do parto.

-A busca por informações de qualidade, o compartilhamento de experiências nos grupos e redes sociais pelas pacientes e a mudança de mentalidade de alguns médicos tem feito crescente a busca por esse tipo de parto – destacou.

Entre os benefícios do parto normal, Alberto Uba destaca que além da recuperação ser muito mais rápida já que dispensa anestesias, cortes e suturas, há perda menor de sangue, a amamentação fica facilitada, a descida do leite é mais rápida, e há o benefício do contato pele a pele mãe e feto. “Alguns estudos sugerem melhora na imunidade da criança e redução de doenças alimentares, alergias, diabetes, entre outras”, finaliza.