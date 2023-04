A Polícia Militar precisou usar spray de pimenta no final da noite da terça-feira, dia 11, para dispersar um grupo de pessoas que tentava impedir a condução de três suspeitos de tráfico à delegacia de Itatiaia,

De acordo com a ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento, quando se depararam com dois jovens e uma adolescente sentados em um sofá na calçada na esquina das Ruas 5 e 7, no bairro Nova Conquista.

Durante abordagem os agentes encontraram o total de R$ 268, que, segundo os suspeitos, seria o dinheiro obtido com a venda de uma carga de drogas. Eles foram detidos e seriam apresentados na delegacia de Polícia de Itatiaia.

Na hora da condução dos suspeitos, algumas pessoas tentaram impedir, sendo necessário o uso do spray para que a ação fosse concluída. Na delegacia, um jovem de 18 anos e a adolescente, de 16, foram autuados por associação ao tráfico de drogas, mas vão responder em liberdade.