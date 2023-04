Um acidente ocorrido na tarde da quinta-feira, dia 13, por volta das 17h25min,deixou o condutor da motocicleta com ferimentos na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, no Centro de Barra Mansa.

Segundo a Guarda Municipal, o motociclista foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.

No momento do atendimento ao ferido, o trânsito sofreu interrupção e flui em meia pista.