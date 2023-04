Alunos do Pré-Enem gratuito têm aula inaugural em Volta Redonda

Curso preparatório para ingresso no ensino superior ofertado pela prefeitura tem parceria com a UFF, UniFOA e IFRJ

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), promoveu no final da tarde dessa segunda-feira, 17, a aula inaugural do Pré-Enem gratuito, no auditório da prefeitura, no bairro Aterrado. O curso preparatório para ingresso no ensino superior é realizado pelo ICEx (Instituto de Ciências Exatas) da UFF (Universidade Federal Fluminense), Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), através de convênio de cooperação técnico-científica com a prefeitura.

O objetivo é preparar os estudantes para os exames vestibulares de universidades públicas e particulares, em especial o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), garantindo o acesso à educação de qualidade. Entre as disciplinas estão: Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais aplicadas. A duração total do curso será de sete meses, dividido em semestres. O primeiro entre abril e julho; e o segundo de julho a outubro. As aulas acontecem no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no Aterrado, no período noturno.

A coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, lembrou que também cursou um pré-vestibular social e conseguiu entrar no curso de Direito na UFF.

“Sei o quanto essa iniciativa pode mudar o destino dos estudantes egressos de escolas públicas, igualando as oportunidades. Agradeço aos professores do Colégio Delce Horta Delgado, onde estudei, e ao pré-vestibular gratuito oferecido pelo MEP (Movimento Ética na Política), que me ajudou a ingressar na UFF para cursar Direito. E espero que esta oportunidade, o Pré-Enem gratuito, faça a diferença na vida de vocês como fez na minha”, disse Larissa, lembrando que o número de vagas dobrou de 40, em 2022, para 80 neste ano.

A diretora do ICEx (Instituto de Ciências Exatas) e professora da UFF, Ligia Maria Mendonça Vieira, disse estar muito feliz com a continuidade do projeto iniciado o ano passado, e também por conseguir dobrar o número de vagas. “Quem sabe não conseguimos dobrar esse número novamente no próximo ano”, falou.

Ela também conduziu a parte prática da aula inaugural, apresentando o cronograma das aulas e, principalmente, pedindo aos estudantes selecionados que agarrem a oportunidade de ampliar as chances de ingressar em uma boa universidade.

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, reforçou que o momento é de dedicação ao estudo. “Este curso vai ajudar vocês no acesso à universidade, portanto, tenham foco. Não há futuro sem educação”, disse Prado, colocando o UniFOA à disposição dos alunos.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, desejou boa sorte na caminhada e afirmou que as instalações do Delce Horta estão prontas para recebê-los. “Persistam, se dediquem, o momento é de pensar no futuro de vocês”, falou, lembrando que o acesso ao colégio é vinculado à apresentação da carteirinha, distribuída durante a aula inaugural.

O secretário do Gabinete de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, fez um elogio à atuação de Larissa Garcez à frente da CoordJuv. “É uma pessoa atenta às necessidades e prioridades dos jovens”, afirmou, ressaltando que é dever do gestor público preparar o município para receber e absorver esta mão de obra qualificada daqui alguns anos, garantindo vagas no mercado de trabalho.

Também cumprimentaram e desejaram sucesso aos estudantes o diretor- geral do IFRJ em Volta Redonda, André Isnad; o presidente do Conselho Municipal da Juventude, Kaíque Loubach; e o vereador Paulinho AP, que faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude na Câmara Municipal de Volta Redonda, e é autor da lei que concede gratuidade no transporte público nos dias de realização de provas do Enem.

Estudantes estão animados com a oportunidade

Déborah Letícia de Oliveira está no 3º Ano do Ensino Médio no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, e mora no bairro Jardim Tiradentes. “Quero muito cursar Medicina e acredito que com muita dedicação, e a ajuda do Pré-Enem gratuito, aumentam as chances de conseguir”, falou.

Thaíssa Andreza de Souza Cardoso também está no 3º Ano do Ensino Médio, só que no Colégio Estadual Rio Grande do Norte, no Tangerinal. Moradora do bairro Santa Cruz, ela quer cursar Medicina Veterinária. “Acho que cuidar dos animais é um dom e quero me dedicar a isso. Não vou desperdiçar a oportunidade e aproveitar cada momento das aulas”, afirmou.

Maria Eduarda de Almeida, que mora no Volta Grande III, já concluiu o Ensino Médio e vai fazer o Pré-Enem gratuito para conquistar uma vaga no curso de Direito. “Com o curso posso reforçar o conteúdo que cai nas provas e aumentar as chances de entrar na universidade”. Fotos de Divulgação – Secom/PMVR.