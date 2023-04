Reforma foi concluída e espaço já está recebendo mobílias e equipamentos. Melhoria vai ampliar em quase 20% a capacidade da unidade médica

A construção do espaço que vai abrigar 30 novos leitos no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful – o Hospital do Retiro –, em Volta Redonda, foi concluída e eles já estão sendo mobiliados e equipados. Os trabalhos estão em fase final no espaço que fica no terceiro andar do prédio anexo à unidade hospitalar, e já chegaram mobílias e equipamentos médicos.

Com investimento de mais de R$ 1,3 milhão, de recursos próprios do município, a capacidade de atendimento da unidade será ampliada de 152 para 182 leitos, um aumento de quase 20%.

“Estamos ampliando o número de leitos para continuarmos melhorando a qualidade no atendimento dos nossos pacientes, além de ajudar a desafogar outras unidades. Estamos investindo, para assegurar o acolhimento humanizado e melhorar a experiência ao paciente, proporcionando a ele conforto, comodidade e funcionalidade”, disse a diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury.

A ampliação acontecerá no anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) – Ambulatório Unifoa Dr. Leonardo Mollica. O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que o investimento em novos leitos vai ajudar na redução das filas de espera.

“O Hospital do Retiro, quando assumimos em 2021, estava prestes a fechar as portas, sem direção constituída e envolvido em escândalos. A realidade mudou muito. Já abrimos 65 novos leitos, estamos com equipamentos modernos chegando constantemente e vamos continuar investindo. Nossa saúde já melhorou, mas ainda precisa de muito trabalho nosso para ficar do jeito que a população espera”, afirmou o prefeito. Fotos de divulgação/Secom/PMVR.