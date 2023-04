Cerca de 4 mil certificados já foram entregues entre 2021 e 2022 no programa que favorece a geração de renda, preparando para o mercado de trabalho ou para atuação como empreendedor individual

Mais 1,1 mil certificados serão entregues nesta quarta-feira, dia 19, para os alunos das oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva (CIP), promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). A cerimônia de formatura acontecerá na sede do Clube Comercial, no bairro Colina, a partir das 15h. e contará com a presença dos instrutores, formandos e seus familiares. De 2021 para cá, foram entregues cerca de 4 mil certificados.

As oficinas do Programa de Inclusão Produtiva, coordenadas pelo Departamento de Proteção Básica, são realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de Convivências dos bairros. As 12 opções de curso são de cabeleireiro, barbeiro, trancistas, design de sobrancelhas, manicure, estética corporal, garçom, culinária, corte e costura, costura criativa, artes com material reciclável e artes em vidros.

As aulas, que começaram em janeiro deste ano, foram ministradas por 26 instrutores em 31 unidades dos Cras, quatro Centros de Convivência e no Centro de Inclusão Produtiva (CIP). O programa conta ainda com o Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa), que fica no bairro São Sebastião, além de quatro quiosques (dois na Vila Santa Cecília, um na rodoviária e outro no Aterrado) para comercialização de produtos alimentícios e artesanais produzidos nas oficinas.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que a inclusão produtiva funciona como uma oportunidade para as pessoas buscarem trabalho e se colocarem no mercado.

“Através dessas oficinas, podemos oferecer aos participantes e suas famílias novas possibilidades. Temos alunos de faixas etárias variadas, aprendendo coisas novas e diferentes, com a possibilidade de ganhar dinheiro e aprender o processo de produção e venda. Nosso objetivo é inserir a população no mercado de trabalho, seja através de um emprego formal ou como empreendedor”, disse Carla Duarte.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva da Smac, Marlene Mota, ressalta que fica muito feliz em realizar mais uma formatura.

“Mais uma vez agradeço a oportunidade de realizar um trabalho no qual acredito muito. Sabemos que através dessas oficinas muitas pessoas conseguiram montar seu próprio negócio e estão empregadas. Agradeço também a toda Direção da Smac e em especial à secretária Carla Duarte, pela confiança que em mim depositam. Esse certificado vai trazer novas oportunidades na vida dessas pessoas”, disse a coordenadora.

Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda

As oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva priorizam as famílias em situação de vulnerabilidade social, advindas da rede de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos. O objetivo do programa é fortalecer a autonomia econômica dos usuários, formando grupos de produção autogestionários; preparando o usuário para atuar como empreendedor individual, ou para o mercado de trabalho. Secom/PMVR