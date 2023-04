Próxima etapa vai percorrer todos os bairros da cidade; o primeiro atendido será o Açude e os moradores já podem fazer o agendamento no Cras do bairro

O Castramóvel Volta Redonda, inaugurado no dia 15 de abril, já atingiu a marca de 100 castrações gratuitas nas primeiras duas semanas de atendimento. Esta primeira etapa do projeto está acontecendo na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no bairro Aterrado, e os procedimentos, agendados anteriormente junto aos moradores que participaram do cadastramento no dia da inauguração, seguirão sendo realizados no local até o dia 2 de maio.

A coordenadora a Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaina Soledad, comentou que antes da castração os animais passam por uma avaliação clínica pelo médico veterinário.

“Nessa avaliação clínica, o veterinário faz ausculta para verificar se o animal não tem algum problema cardíaco e se apresenta sinais de alguma doença. Na avaliação também é observado se o animal não tem nenhuma enfermidade, que possa comprometer o procedimento cirúrgico. A gente preza muito pela segurança dos animais e por isso, essa avaliação é bem criteriosa”, disse.

Na próxima etapa, o castramóvel irá percorrer os bairros de Volta Redonda e o primeiro atendido será o Açude. Os moradores já podem fazer o agendamento no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Açude 1, das 8h às 16h.

Serão oferecidas 120 vagas de castração gratuita no bairro Açude, divididas da seguinte forma: 20 (vagas) para cadelas até 10kg; 20 (vagas) para cadelas até 20kg; 40 (vagas) para gatas (fêmea) e 40 (vagas) para gatos ou cães (macho). As cirurgias vão acontecer de 8 a 19 de maio, das 8h às 17h, no bairro. Vale lembrar que o projeto vai atender animais até 20 kg. Fotos: Cris Oliveira-Secom/PMVR.