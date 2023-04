Primeira experiência foi na tarde desta quinta-feira, 27, e contou com a participação da ONG Conectando Sorrisos, que doou os instrumentos

O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, apresentou uma nova atividade para os usuários na tarde desta quinta-feira, 27: os jogos pedagógicos. Fabricados com material reciclado, eles farão parte da rotina dos idosos e foram doados pela ONG (Organização Não Governamental) Conectando Sorrisos. A unidade da Prefeitura de Volta Redonda é ligada à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e fica no bairro Jardim Paraíba.

De acordo com a coordenadora do Centro de Alzheimer de Volta Redonda, Danielle Freire, os novos equipamentos trabalham a motricidade fina e grossa, estimulam a memória e a percepção, além de promover interação interpessoal.

“Os jogos foram doados pela ONG Conectando Sorrisos, que os constroem com material reciclado como garrafas e tampas de pet, palitos de picolés e outros. Os idosos se divertiram com Jogo da Velha, Vai-Vem e Bilboquê nesta tarde, que chamamos de ‘projeto piloto’ para ver a reação deles, e que teve a participação dos voluntários que fizeram a doação”, contou Daniele.

Ela ressaltou que a ideia é que no dia a dia da unidade os jogos pedagógicos sejam inseridos na rotina de cada profissional. “Os equipamentos que favorecem a coordenação motora fina podem ser usados pelo fisioterapeuta; os que melhoram a coordenação motora grossa podem ser incorporados na Educação Física; como produzem sons, podem ser usados na oficina de música para reconhecimento de ritmos; e também podem ser reproduzidos pelos próprios idosos na oficina de artes”, explicou a coordenadora.

A coordenadora do projeto “Amar-vos” da ONG Conectando Sorrisos, Roberta Coimbra, esteve no Centro de Alzheimer e participou das atividades. “É muito bom ver de perto a empolgação dos idosos e saber que os jogos vão contribuir para melhorar a qualidade de vida deles”, afirmou, contando que este projeto é voltado para os Centro-Dia de Idosos e para as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), mas que a organização tem ações também para crianças.

A unidade

O Centro Dia fica na Rua 548, número 101, Jardim Paraíba, ocupando uma área construída de 870 metros quadrados. A unidade possui dois andares com: recepção, três salas de atividades, duas salas de repouso (com TV, lavabo e banheiros adaptados), sala de acolhimento, sala da diretoria e equipe, sala para equipe de apoio, cozinha, refeitório, área de convivência coberta, área para caminhada, área externa, banheiros masculino e feminino adaptado e auditório para 50 pessoas, recepção, entre outras.

O local tem capacidade para atender até 100 pessoas, que serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e os idosos são atendidos duas vezes por semana. As atividades coletivas são coordenadas por assistente social, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O serviço ainda fornece cinco refeições ao dia e prevê transporte gratuito para os idosos, seguindo critérios de inclusão e necessidade das famílias. Fotos Cris Oliveira / Secom-PMVR