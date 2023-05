Uma mulher, não identificada, foi detida no sábado, andando de topless, com os seus cachorros na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina (SC).

Imagens viralizaram após mulher sair na rua com os seios a mostra. Ela foi levada para a Polícia Civil, onde o caso foi registrado como ato obsceno.

Nas imagens que circulam nas redes, é possível ver a mulher andando de topless pela orla da praia de Balneário Camboriú, acompanhada de dois cães. Logo depois foi abordada por dois guardas municipais de Balneário Camboriú.