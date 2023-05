A ação faz parte da agenda de atividades do ‘Advogado Social’

Dando continuidade à série de palestras realizadas através do projeto ‘Advogado Social’, com o objetivo de levar conhecimento jurídico aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Volta Redonda, o tema abordado durante esse mês é alusivo ao Maio Laranja – de combate aos crimes de abuso e exploração sexual infantil.

A campanha, realizada nos 31 Cras do município, visa chamar a atenção para a importância do enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, através de atividades de conscientização, prevenção, orientação sobre abuso e exploração sexual infantil.

A coordenadora do “Advogado Social”, a advogada Adriele Gama, destacou que esse é um trabalho preventivo. “Quanto mais conversarmos sobre o assunto, mais crianças e adolescentes terão a noção do que pode ou não pode em relação ao seu corpo, e saberão distinguir a diferença entre um carinho e um assédio”, ressalta a coordenadora dos advogados sociais da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Durante os encontros é abordado o “semáforo do toque”, uma atividade simples que, de forma lúdica e educativa, chama a atenção das crianças para que aprendam de forma didática as cores verde, amarelo e vermelho, nos locais do corpo em que outras pessoas podem ou não tocar.

“É muito importante que os adultos expliquem a diferença entre toques carinhosos em lugares permitidos e toques invasivos em locais não permitidos, para que aprendam a respeitar os limites de si própria e do outro”, explica Adriele Gama.

A campanha será promovida em todo o mês de maio, através de ação intersetorial. Durante a ações estão previstas atividades lúdicas e rodas de conversa. “Pedofilia é crime! Denuncie! Não se cale. Abusos contra crianças e adolescentes, disque 100, e contra abuso sexual, disque 190”, conclui a advogada. Secom/PMVR