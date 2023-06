Para que o pet seja vacinado, é necessário que ele tenha mais de três meses e esteja em boas condições de saúde

Uma nova campanha de vacinação antirrábica acontece no próximo sábado para os moradores da Região de Visconde de Mauá. Os moradores poderão vacinar os pets a partir das 9h em diferentes pontos.

De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para que o animal seja vacinado, o tutor deve ser maior de 18 anos e apresentar um documento de identificação. O cão e/ou gato deve ter mais de três meses e estar em boas condições de saúde, sem apresentar qualquer enfermidade.

Para os moradores de Mauá/Lote 10, a vacinação será próximo ao Bar do Labrego (Lote10) das 9h às 16h; já no Campo Alegre e na Boca do Leão, a aplicação das doses acontecerá em postos volantes das 9h ao meio-dia.

– É importante ressaltar que a vacinação contra a raiva protege tanto os animais quanto as pessoas, visto que é uma zoonose e uma vez mordido ou arranhado por um animal contaminado, a doença pode ser transmitida para humanos. Portanto, a vacinação é tão importante – explicou o diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane.

Para mais informações sobre a campanha de vacinação antirrábica em Resende, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pelos telefones (24) 3360-9690 ou (24) 3381-9802.