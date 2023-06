Colisão deixa uma pessoa ferida na BR-393 em Barra do Piraí

Um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (dia 2), envolvendo um carro e uma caminhonete, deixou uma pessoa ferida no km 256, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de veículo, de 55 anos, foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. De acordo com o que foi apurada, a colisão foi frontal.

O motorista da caminhonete sofreu apenas escoriações, foi atendido e liberado no local. O trânsito flui normalmente, mas com desvio pelo trevo onde ocorreu a batida. (Foto: PRF)