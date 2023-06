Identificado funcionário da CBSI morto por gás tóxico dentro da CSN

Foi identificado no início da tarde desta sexta-feira, dia 02, como Francislei Adamasio Rodrigues, de 40 anos, o funcionário da CBSI (Companhia Brasileira de Serviços Industriais) que morreu após um vazamento de gás tóxico no Alto Forno 3 da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda

A CBSI emitiu uma nota lamentando o ocorrido e afirmou que está prestando todo o auxílio à família. “Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos. As causas do acidente estão sendo investigadas”. Segundo a CBSI, o acidente foi no fim da manhã e ele chegou a ser levado ao Hospital Santa Cecília, mas morreu às 13h25min.

Por meio de um comunicado, a CSN lamentou a morte do colaborador da CBSI. “Estamos prestando todo o auxílio à família. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos”, informa a nota. Segundo a empresa, “as causas do acidente estão sendo investigadas”. Segundo apurado, outros dois trabalhadores, um da própria CBSI e outro da CSN, que estavam na área no momento do vazamento chegaram a ser atendidos na mesma unidade hospitalar, mas já receberam alta,