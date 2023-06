Campanha tem como objetivo atrair voluntários para regularizar estoques de todos os tipos sanguíneos

Junho é o mês em que são realizadas campanhas de conscientização e estímulo à doação de sangue, motivo pelo qual a cor vermelha foi escolhida para simbolizar a causa. Durante este mês, no dia 14, é comemorado o Dia Mundial do(a) doador(a) de sangue, que busca reforçar ainda mais a importância desse gesto.

Nesta segunda-feira, dia 05, o Hemonúcleo do município informou que os estoques dos tipos sanguíneos se encontram relativamente estáveis e que a unidade não funcionará neste feriado, quinta-feira (8), e na sexta-feira (9). Todos os tipos sanguíneos são bem vindos, sendo que as doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h da manhã. A coleta não dura mais de 15 minutos.

A captadora de doadores do Hemonúcleo, Claúdia Maria, falou sobre o estoque e da importância do Junho Vermelho. “O nível de doações aumentou consideravelmente em Barra Mansa e o estoque segue regularizado, apesar de nunca alcançar 100%. É de extrema relevância falarmos sobre o mês mundial do doador de sangue e dar visibilidade sobre esse tema tão importante. É essencial que as pessoas se solidarizem e se conscientizem sobre como um doação rápida pode salvar vidas”, destacou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro. Fotos: Felipe Vieira e Paulo Dimas