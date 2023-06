Crianças são resgatadas com vida após queda de aeronave na Colômbia

Foram resgatadas com vida na sexta-feira, dia 10, quatro crianças indígenas que foram vítimas da queda de um pequeno avião monomotor em que viajavam nas selvas do Sudeste da Colômbia.

Elas passaram 39 dias na selva e as buscas por sobreviventes já tinham sido encerradas por ar, terra e rios. A informação foi passada pela agência Reuters as autoridades das Forças Militares.

O resgate dos menores foi realizado por tropas do Exército na fronteira dos departamentos de Caquetá e Guaviare, perto da área onde caiu o avião Cessna 206, que cobria a rota entre Araracuara e a cidade de San José del Guaviare.

Militares se surpreenderam ao encontrar os sobreviventes. “Estão vivos, estão vivos, os encontramos”, disse um dos militares que participou do resgate.

O piloto e três adultos que estavam no avião, morreram e seus corpos foram encontrados dentro da aeronave. Os menores, de 13, 9 e 4 anos, bem como um bebê de 12 meses, sobreviveram ao impacto.

Segundo informações preliminares das Forças Militares, as crianças saíram do avião e começaram a caminhar em busca de ajuda no meio da selva.

Os socorristas, que contaram com o apoio de cães treinados em busca e resgate, Vestígios de restos de frutas que as crianças comeram para sobreviver, abrigos improvisados feitos de vegetação no meio da selva, foram indicadores de que havia sobreviventes.

Aeronaves e helicópteros da Força Aérea e do Exército participaram da operação de busca e resgate.