Mutirão de cirurgias atendeu 10 pessoas no feriadão em Volta Redonda

Além dos serviços rotineiros e urgência e emergência, Hospital São João Batista sediou astroscopias e videoastroscopias de joelho e ombro

O feriadão de Corpus Christi foi marcado por mais uma etapa do mutirão de cirurgias, que ocorre no Hospital São João Batista (HSJB), promovido pela Prefeitura de Volta Redonda para zerar a fila e atender aqueles que precisam de atendimento na rede municipal de Saúde. Foram dez cirurgias realizadas entre quinta-feira, dia 8, e este sábado, dia 10.

Foram feitas astroscopias totais de joelho e ombro em dez pacientes, com idade variando entre 11 e 75 anos. O mutirão tem sido feito de maneira seguida, para que a demanda encontrada em 2021 seja atendida. Por conta da pandemia do coronavírus e também por causa de sérios problemas administrativos, a unidade teve desempenho bem abaixo do esperado nos anos anteriores.

Duas das cirurgias feitas nos últimos dias, por conta de condições físicas apresentadas pelos pacientes, foram feiras com ajuda de uma microcâmera, na chamada videoartroscopia. Neste tipo de procedimento, a cirurgia é menos invasiva e permite uma recuperação mais rápida dos pacientes.

“Isso só foi possível graças aos investimentos feitos nos últimos anos. Quando a gente assumiu, o Hospital São João Batista estava sob intervenção judicial, correu risco de fechar as portas. A realidade hoje é outra, bem melhor, mesmo sabendo que ainda precisamos avançar muito”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O diretor-geral do hospital, Sebastião Faria, parabenizou o empenho da equipe, bem como ressaltou a capacidade técnica da unidade. “O Hospital melhorou muito e isso é mérito de todos que aqui estão. Sem essa equipe realmente dedicada, nada disso seria possível”, apontou Faria, que é também vice-prefeito de Volta Redonda. Fotos de divulgação/Secom PMVR