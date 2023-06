Festa contou com tendas temáticas, trabalhando com a população hábitos, modo e estilo de vida, para a garantia de uma saúde integral

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nessa quinta-feira, 22, o “Arraiá do Coração”. O evento, voltado para o grupo da Estratégia Cardiovascular (ECV), foi destinado a cerca de 400 usuários hipertensos e diabéticos que são acompanhados na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Volta Grande.

O “Arraiá do Coração” foi desenvolvido pelos alunos de pós-graduação do curso em Preceptoria no SUS – Desenvolvimento da Gestão de Programas de Residência e de Preceptoria no SUS – DGPSUS/Sírio Libanês, em parceria com a UBSF Volta Grande. O objetivo é trabalhar a educação interprofissional no âmbito da preceptoria em saúde.

A organização do evento contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Atenção Básica (DAB), dos profissionais de saúde da UBSF Volta Grande, graduandos da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), dos alunos do curso Técnico de Enfermagem do Instituto Tecnológico de Capacitação (Itec), além das secretarias municipais de Comunicação (Secom), Ação Comunitária (Smac) e de Esporte e Lazer (Smel).

A festa contou com seis tendas temáticas, cada uma com um foco específico, trabalhando com a população hábitos, modo e estilo de vida, para a garantia de uma saúde integral. Entre as atividades oferecidas estavam jogo de argola, pescaria, alimentos típicos, chás, entre outras. Todas as atividades com foco na ECV e na abordagem educacional para o trabalho colaborativo interprofissional.

Além das barraquinhas, o evento foi animado com uma aula de forró ministrada pela Smel e pela apresentação da “Quadrilha do Coração”, formada por profissionais de saúde, alunos e usuários, reforçando o trabalho em equipe e a integração ensino-serviço-comunidade.

A médica de família e comunidade da SMS, especializanda do PSUS, Silvia Mello dos Santos, ressaltou que a pretensão é que essa ação seja parte do projeto de intervenção do grupo de trabalho, provocando mudanças nos cenários de formação na Atenção Primária, a partir de estágios integrados de diferentes profissões.

“Queremos induzir mais equipes da Atenção Primária em Saúde (APS), provocando uma nova forma de cuidar, com mais participação do usuário sobre si e suas necessidades, com maior interação das diferentes profissões em saúde, dentro e fora das universidades. Os graduandos precisam aprender a trabalhar juntos e esse projeto permitirá qualificar os preceptores envolvidos para o alcance da interprofissionalidade e do cuidado integral”, explicou a médica.

Jaqueline Cristina de Souza Batista, coordenadora do Distrito Sanitário IV da Secretaria Municipal de Saúde, destacou a importância dessa interação entre os profissionais de saúde e a comunidade. “Esse é um momento singular e quero parabenizar a equipe que se empenhou muito para que esse evento acontecesse. Quero agradecer a toda comunidade, que aderiu a nossa iniciativa e veio participar desse evento. Aproveitem esse momento. Uma manhã produtiva e alegre para todos nós”, disse a coordenadora.

A dona de casa Elizabeth do Carmo, 56 anos, moradora do bairro Volta Grande IV, participou do “Arraiá do Coração”. Ela é hipertensa e faz parte do grupo da Estratégia Cardiovascular. “Esse evento demonstra a acessibilidade que temos à saúde. Aqui tem uma equipe preparada e que nos trata com muito carinho. E realizar um evento como esse, em um bairro tão grande como o nosso, demonstra o respeito que eles têm com cada um de nós. Nosso bairro está sendo privilegiado. Espero que esse evento seja realizado em toda a cidade”, disse a moradora.

Doenças Cardiovasculares

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade no Brasil. Portanto, na Atenção Primária à Saúde (APS) os cuidados para as condições crônicas precisam de protagonismo.

As equipes da APS diariamente encontram múltiplos desafios na abordagem integral a esses usuários, pois precisam lidar com cultura, estigmas e fatores que perpassam uma simples prescrição, uma única profissão em saúde não é capaz de lidar com essa complexidade sozinha.

Nesse sentido, a educação interprofissional precisa ser pauta dentro das universidades e a Estratégia Cardiovascular é um tema vasto para sua aplicabilidade.