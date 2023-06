12ª Corrida São Pedro acontece no próximo domingo no bairro Cotiara

A Comunidade São Pedro, com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), vai realizar, no próximo domingo, dia 2, a 12ª Corrida de São Pedro, no bairro Cotiara. A corrida tem um percurso de oito quilômetros; foram abertas 200 vagas para inscrição. Até o momento, já foram preenchidas mais de 100 dessas vagas e as inscrições permanecerão abertas até que todas sejam preenchidas.

Para se inscrever, basta entrar no instagram da Secretaria – @smjelbm – e clicar no link que foi disponibilizado.

No sábado (1°), serão entregues, na Prefeitura, das 9 às 11 horas, os números para os inscritos. Isso vai permitir acelerar o processo e não atrasar a largada no dia da corrida, mas eles também estarão disponíveis para entrega no domingo, para aqueles que não puderem comparecer no sábado, bastando chegar ao local da corrida com antecedência.